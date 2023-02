Zizou Bergs, battu dans le match décisif : "Mon adversaire a livré un match fantastique"

"J'ai donné tout ce que j'avais, mais mon adversaire a livré un match fantastique", a confié Zizou Bergs. "J'étais monté sur le court avec de très bonnes intentions, mais il a été très difficile à manœuvrer. Il a sorti le grand jeu. Il a été énorme en défense. Il courrait sur tout et ne m'a rien donné. Toute la pression reposait dès lors sur mes épaules, car je devais faire le jeu et ce n'était pas évident. Je devais aller chercher les points et ce n'était pas facile de tout contrôler. D'autant que pour le breaker, c'était dur aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité dans le deuxième set, mais il a joué très intelligemment". Auteur de 51 fautes directes (pour 17 coups gagnants), Bergs ne voulait pas invoquer la pression liée à l'importance de l'enjeu, comme élément déterminant. "Il y a toujours de la pression, des doutes, des craintes. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y avait pas plus de pression que d'habitude. J'ai toujours des moments de doutes, où je me cherche pour pratiquer un tennis conquérant, alors qu'il s'agit de ma plus grande qualité. Il y a eu des moments où j'étais relâché, d'autres moins. Le but était surtout de garder la tête froide pour faire les choses le plus correctement possible. Et je dois dire que les Coréens ont été meilleurs sur ce plan-là aujourd'hui". (Belga)