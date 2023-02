Zizou Bergs s'incline dans le dernier match, la Belgique est éliminée par la Corée du Sud

La dernière rencontre, décisive, à vu Zizou Bergs (ATP 155) s'incliner en deux sets face à Seong Chang Hong (ATP 237) 6-3, 7-6 (7/4) en 1h58. Cette rencontre de qualifications s'est jouée sur le dernier match. Après deux succès belges conquis la veille par Zizou Bergs et David Goffin, les Sud-Coréens avaient rétabli l'égalité dimanche grâce d'abord à une victoire dans le double. Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147) ont battu Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) au bout de deux heures d'un match épique. Dans la foulée, David Goffin, 41e mondial, s'est incliné en trois sets - 3-6, 6-1, 6-3 - face à Soonwoo Kwon (ATP 61) dans le duel des numéros 1. Samedi, Zizou Bergs avait pris la mesure de Soonwoo Kwon 1-6, 6-4, 7-6 (8/6) alors que le Liégeois s'était imposé face à Seong Chan Hong 6-4, 6-2 La Belgique est éliminée et la Corée du Sud qualifiée pour la phase de groupes du 12 au 17 septembre dans quatre villes encore à déterminer. (Belga)