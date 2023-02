Blessé au genou, Stephen Curry forfait pour une durée indéterminée

Dans un communiqué, les Warriors ont indiqué qu'une IRM a confirmé que le quadruple champion de la NBA "souffre de déchirures partielles des ligaments tibio-fibulaires supérieurs" du genou gauche, ainsi que d'une déchirure de la membrane interosseuse et d'une contusion au tibia. Curry pourrait être absent des terrains "plusieurs semaines". De leur côté, les Warriors se sont bornés à déclarer qu'il "ne jouera pas le match (de lundi) et que des précisions sur son probable calendrier seront données dans les jours à venir". Son genou gauche a plié samedi lors d'un choc avec le joueur des Dallas Mavericks, McKinley Wright, au troisième quart-temps de la rencontre qui a été remportée par les Warriors. Le joueur de 34 ans, qui a boité jusqu'à la ligne de touche, n'a pas joué la fin de la rencontre et a passé une IRM dimanche. Cette blessure signifie de manière quasi-certaine que Curry ne fera pas sa neuvième apparition au All-Star Game qui aura lieu le 20 février à Cleveland dans l'Ohio et pour lequel il a été sélectionné. Les Warriors ont cinq matchs à disputer avant le All-Star Break, avant de rejouer le 23 février contre les Lakers à Los Angeles. Le champion en titre des Golden State Warriors a manqué 11 matchs cette saison à la suite en raison d'une luxation partielle à l'épaule gauche lors d'une rencontre mi-décembre à Indianapolis. (Belga)