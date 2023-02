Emma Meesseman : "Il ne faut pas croire qu'une qualification est automatique"

Privée de Julie Allemand (ischio-jambiers), l'équipe belge compte sur sa capitaine, Emma Meesseman revenue à son meilleur niveau avec son nouveau club turc de Fenerbahce après une blessure au mollet fin septembre à la Coupe du monde en Australie. "Je ne sais pas si j'ai retrouvé mon meilleur niveau, ça peut-être toujours mieux", a confié l'intérieure flandrienne, 29 ans, après un entraînement lundi midi à Wilrijk. "Je me suis surtout ressourcée mentalement en passant du temps à la maison avec la famille et les amis. Parce que physiquement, ce n'était pas un vraiment un break. Après ma blessure, j'ai beaucoup travaillé. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que j'ai le temps de bien préparer mon corps à la nouvelle saison et je remercie Fenerbahce de m'avoir laissé le temps". Emma Meesseman enchaîne ces dernières semaines les prestations cinq étoiles en Euroligue et espère pouvoir confirmer avec la Belgique en Allemagne jeudi dans un déplacement piège. "C'est une équipe qui progresse beaucoup avec des filles qui jouent l'Euroligue et l'Eurocoupe", analyse la Yproise faisant référence à Gülich (Valence), Fiebich (Saragosse) ou Geiselsöder (La Roche). "Elles y acquièrent de l'expérience et il ne faut pas les sous-estimer. Je les compare un peu à nous quand on a commencé à faire des résultats avec les Cats. La continuité a toujours été notre moteur et c'est encore le cas. Il ne faut pas croire qu'une qualification est automatique. Il faut enlever l'idée que les Cats seront de toute façon dans les phases finales." (Belga)