Invasion de l'Ukraine - Les États-Unis préparent une taxe colossale sur l'aluminium russe

Selon Bloomberg, la mesure est dans les tiroirs depuis plusieurs mois déjà, mais le président Joe Biden doit encore donner son aval. Les autorités s'inquiéteraient encore de potentiels effets secondaires d'une telle mesure sur certains secteurs industriels américains, comme l'aéronautique et l'automobile. Si cette taxe est appliquée, elle devrait signifier la fin de l'importation d'aluminium russe au Pays de l'Oncle Sam. La Russie est le deuxième plus gros producteur au monde de ce métal, derrière la Chine. Elle représente bon an mal an 10% de l'importation d'aluminium aux États-Unis, mais cette part est récemment retombée à 3%. (Belga)