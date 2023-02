La poursuite du mouvement des accompagnateurs de train perturbe la circulation ferroviaire

Des perturbations sont attendues avec des trains supprimés ou partiellement supprimés. La SNCB met en place des bus de remplacement et le réseau d'autobus TEC à Liège ouvre aussi ses services aux titres de transport SNCB. Bien que le mouvement soit surtout suivi en région liégeoise, aux dépôts de Liège et Welkenraedt, celui-ci à une incidence sur la circulation ferroviaire à l'échelle du pays, explique la porte-parole. "La mobilisation se situe à Liège, mais les accompagnateurs de trains roulent par exemple d'Eupen à Ostende, de Welkenraedt vers Courtrai ou Bruxelles. Il y aura donc un effet dans plusieurs villes du pays, sur la dorsale wallonne et Anvers", détaille-t-elle. Elle conseille aux voyageurs de suivre l'information en temps réel sur le planificateur de voyages et d'écouter les annonces en gare pour vérifier si les trains circulent. Elle signale que la SNCB est en dialogue avec les accompagnateurs de trains. La société ferroviaire condamne en outre fermement toute agression et demande que la tolérance zéro soit appliquée envers les auteurs d'agression. Une accompagnatrice a été menacée d'un couteau alors qu'elle contrôlait les titres de transport dimanche matin sur le coup de 08h00. Elle n'a pas été blessée. L'agresseur, qui était en compagnie de deux autres personnes, a pu être interpellé par la police. L'incident survient alors que dans les prochains jours, la SNCB avait déjà prévu de mener une campagne de sensibilisation à destination des voyageurs sur la violence envers le personnel de bord. (Belga)