La reine Mathilde débute une tournée de trois jours au Bangladesh

Lors de son arrivée, elle a été accueillie à l'aéroport de Dacca par le ministre des Affaires étrangères Abul Kalam Abdul Momen et par l'ambassadeur belge au Bangladesh Didier Verhasselt. La Reine va débuter sa tournée par une visite d'usine dans la capitale Dacca. Plus tard dans la journée, elle sera reçue dans une école située dans un bidonville qui bénéficie du soutien de l'Unicef. La souveraine prévoit également de visiter mardi le plus grand camp de réfugiés au monde. Enfin, la troisième journée sera consacrée au changement climatique, auquel le Bangladesh est très vulnérable. La reine rencontrera des organisations qui tentent de venir en aide à ce pays régulièrement touché par des catastrophes naturelles. (Belga)