L'UE enverra des secours en Turquie après le séisme, l'Otan et des pays sont au diapason

"À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l'UE. Le Centre de coordination des réactions d'urgence de l'UE coordonne le déploiement d'équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route", a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission. L'Allemagne, l'Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l'Espagne, Israël, la Suède, la Grèce et la Finlande. "Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies", a notamment tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête "à apporter une "aide d'urgence aux populations", réagissant aux "images terribles" d'un "tremblement de terre d'une force inédite". Le secrétaire-général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a également écrit sur Twitter que la Turquie recevra le soutien de ses partenaires de l'organisation politico-militaire. Dans le même temps, le ministère russe des Situations d'urgence a promis deux avions de sauveteurs à la Syrie et à la Turquie, selon l'agence de presse russe TASS. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans en constante évolution. (Belga)