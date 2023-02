Séisme en Turquie - Quinze tués au moins, le président Erdogan fait part de ses meilleures pensées

Le président ajoute que l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (AFAD) et d'autres unités sont en alerte. "Nous espérons que nous allons surmonter ce désastre ensemble aussi tôt que possible et avec le moins de dommages possibles", a exprimé le président dans un message posté sur Twitter. Au moins quinze personnes sont mortes dans les provinces turques d'Osmaniye (sud) et de Sanliurfa (sud-est), ont indiqué lundi les gouverneurs des deux provinces. Dix personnes sont mortes dans la province d'Urfa, a déclaré son gouverneur Salih Ayhan à la télévision turque NTV, après que l'agence étatique Anadolu a rapporté un premier bilan de cinq morts dans la province d'Osmaniye. L'ampleur de la magnitude d'un séisme, qui, de plus, est survenu en cours de nuit, fait craindre pour un bilan mortel et des dégâts très conséquents. La secousse a aussi été ressentie dans des pays avoisinant tels que le Liban et la Syrie. (Belga)