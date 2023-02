Séisme: les secousses ressenties jusqu'au Groenland

"Les importants tremblements de terre en Turquie ont clairement été enregistrés sur les sismographes du Danemark et du Groenland", a indiqué à l'AFP la sismologue Tine Larsen. Selon l'institut sismologique américain USGS, un premier séisme de magnitude de 7,8 est survenu en pleine nuit à 04H17 (02H17 HB) dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. "Les ondes du séisme ont atteint le sismographe de l'île danoise de Bornholm (en mer Baltique) environ 5 minutes après le début de la secousse", a expliqué Mme Larsen. "8 minutes après le tremblement de terre, la secousse a atteint la côte est du Groenland, se propageant ensuite à travers tout le Groenland", a précisé la scientifique. En fin de matinée, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie. "Nous avons enregistré les deux tremblements de terre - et beaucoup de répliques - au Danemark et au Groenland", a souligné la sismologue. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. (Belga)