Wallonie: 30 bornes éthylotest dans les lieux festifs pour la fin de l'année

Ces bornes, produites par une start-up wallonne, évaluent l'alcoolémie du fêtard, lui indiquent le temps de repos nécessaire avant de reprendre le volant, le montant de l'amende à laquelle il s'expose, ainsi que des alternatives pour rentrer en sécurité, a rappelé Mme De Bue (MR) sur LN24. Elles ont fait l'objet d'une expérience-pilote pendant six mois avec l'AWSR (Agence wallonne pour la sécurité routière) dans les provinces de Wallonie, dans des bars, discothèques et lors d'activités festives. Le résultat est concluant, selon la ministre, puisque "sept conducteurs sur dix ont modifié leur comportement", en stoppant ou en freinant leur consommation d'alcool, en différant leur départ ou en changeant leur mode de retour. L'évaluation par les tenanciers est également positive, selon la ministre, qui a donc décidé de pérenniser ces bornes. Le budget est toujours à l'étude. L'alcool au volant est responsable d'un accident mortel sur quatre en Wallonie. Il provoque une septantaine de décès et quelque 2.000 blessés par an, selon la ministre De Bue. (Belga)