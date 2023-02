WTA Abou Dhabi - Kirsten Flipkens passe le 1er tour en double

La paire belgo-allemande a battu au 1er tour l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et l'Indienne Sania Mirza en deux sets 6-3, 6-4. Au tour suivant, Flipkens et Siegemund affronteront pour une place dans le dernier carré soit le duo formé par la Brésilienne Luisa Stefani et la Chinoise Zhang Shuai, soit la paire composée de la Kazakhe Anna Danilina et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, têtes de série N.2. Elise Mertens est aussi engagée en double avec la Suissesse Belinda Bencic. Elles seront opposées au premier tour au duo composé de la Polonaise Alicja Rosolska et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Lundi, Elise Mertens (WTA 32) s'est qualifiée pour le 2e tour du simple en battant 6-0, 6-2 l'Italienne Martina Trevisan (WTA 25). La N.1 belge retrouvera au tour suivant son ancienne partenaire de double, la Russe Veronika Kudermetova, 11e mondiale et exemptée du premier tour grâce à son statut de tête de série N.4. Ysaline Bonaventure n'était elle pas parvenue à rejoindre Elise Mertens dans le tableau final. La Stavelotaine, 97e mondiale, a été battue 6-1, 6-4 par Canadienne Rebecca Marino, 70e mondiale, au second tour des qualifications. (Belga)