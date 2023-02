Burkina: six civils tués lors d'une attaque dans le centre

"Le département de Dassa, dans la province du Sanguié, a été attaqué" lundi "aux environs de 17h00, par des hommes armés non identifiés", a indiqué le gouverneur de la région du Centre-ouest, Boubacar Nouhoun Traoré, dans un communiqué. "Le bilan humain de cette attaque s'établit malheureusement à six morts et un blessé. On déplore également d'importants dégâts matériels", a-t-il précisé. Exprimant sa "compassion et solidarité aux familles éplorées", M. Traoré a invité les populations à "plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui restent engagées avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils) dans la sécurisation du territoire". Le 26 janvier, une dizaine de civils avaient déjà été tués lors de deux attaques de jihadistes présumés dans deux localités du département de Dassa. Les raids meurtriers attribués à des jihadistes présumés ne cessent de se multiplier au Burkina. La semaine dernière, une cinquantaine de personnes ont péri dans ces attaques, dont 31 (22 civils et neuf membres des FDS) dans une seule et même commune du nord du pays. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'Etat militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence jihadiste apparue au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de ses frontières. Les violences ont fait des milliers de morts - civils et militaires - et quelque deux millions de déplacés. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu d'un coup d'Etat militaire le 30 septembre 2022 - le deuxième en huit mois - s'est donné pour objectif "la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes". (Belga)