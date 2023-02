Coupe du monde des clubs - Al-Hilal bat Flamengo et va en finale

Al-Hilal a ouvert la marque sur penalty dès la 4e minute par Salem Al-Dawsari. Après un premier quart d'heure difficile, Flamengo est revenu au score grâce à Pedro qui, bien placé à droite du but, a envoyé du plat du pied le ballon échouer dans le petit filet gauche (20e). Le club saoudien a hérité d'un second pénalty en fin de première mi-temps après l'expiration du temps réglementaire sur une faute de Gerson qui était, par la même occasion, exclu pour un 2e carton jaune. Al-Dawsari a doublé la mise (45e+9). A dix, les Brésiliens ne sont pas parvenus à revenir dans le rythme en début de deuxième période. Al-Hilal a d'abord raté de belles occasions à la 58e et la 67e jusqu'à un beau but de l'Argentin Luciano Vietto à la 70e qui dans un angle fermé a ajusté calmement son tir pour tromper le gardien de Flamengo. Pedro a tardivement permis au club brésilien de remonter à 3-2 (90e+1) mais trop tard pour pouvoir espérer l'emporter. Al-Hilal, le vainqueur de la Ligue des champions d'Asie, va maintenant affronter en finale le vainqueur de l'autre demie opposant mercredi à Rabat le Real Madrid aux Égyptiens de Al Ahly. (Belga)