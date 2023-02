Elke Vanhoof invitée surprise sur le sprint en Suisse

Shai Bossuyt et Lote Kopecky, sacrées championnes du monde de l'américaine à Saint-Quentin-en-Yvelines l'an passé, sont inscrites sur les épreuves d'endurance. Kopecky a connu une année 2022 faste, avec aussi le titre mondial dans la course à l'élimination ainsi que deux titres européens (course aux points et à l'élimination) qu'elle défendra à Granges. Nicky Degrendele (ex-championne du monde de keirin), Valérie Jenaer (qui a pratiqué du hockey sur glace et du bobsleigh), Julie Nicolaes (double médaillée mondiale de bronze (500m et sprint) chez les juniores l'an dernier) et Elke Vanhoof disputeront les épreuves féminines en sprint. L'invitée surprise, c'est la spécialiste du BMX, 31 ans, vice-championne d'Europe en 2017 et 2022. C'est la première fois que la Belgique aligne une équipe féminine en sprint. Chez les messieurs, Thibaut Bernard, Brem Deman, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van den Bossche et Noah Vandenbranden sont tous engagés dans les épreuves d'endurance. Cet Euro constitue une première étape pour marquer des points en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'an dernier, la Belgique était revenue de Munich avec cinq médailles. Outre les deux en or glanées par Kopecky, Robbe Ghys s'était paré d'argent dans la course aux points et avait décroché le bronze dans l'américaine avec Fabio Van den Bossche. Jules Hesters était monté sur la troisième marche du podium dans l'élimination. Van den Bossche avait également décroché deux médailles de bronze aux Mondiaux, dans la course aux points et, aux côtés de Lindsay De Vylder, l'américaine. (Belga)