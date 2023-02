Fem van Empel montrera tout de même son maillot arc-en-ciel à deux reprises en Belgique

La jeune championne du monde, 20 ans, sera en effet à Lille pour le cross des cravates le 12 février et à Bruxelles une semaine plus tard, soit les deux dernières courses du Trophée X2O, ont confirmé mardi les organisateurs de ce challenge de la régularité. Fem van Empel se concentrera ensuite sur sa saison sur route et sur le mountainbike, deux disciplines sur lesquelles la pensionnaire de la formation Jumbo-Visma désormais veut aussi performer. (Belga)