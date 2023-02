Météo - Un temps froid et ensoleillé

(Belga) La journée de ce mardi débutera avec un temps froid et ensoleillé sur de nombreuses régions mais sur l'ouest et le centre, il y aura d'abord un risque de brouillard givrant. Au fil des heures, celui­-ci devrait toutefois se dissiper et laisser la place à un franc soleil, annonce l'IRM.