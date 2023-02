Place à la neige et les routes verglacées suédoises pour le 2e rendez-vous du rallye WRC

Vainqueur du Monte-Carlo, le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) n'y sera pas, suivant encore cette saison un programme limité. La voie est ouverte pour le Finlandais Kalle Rovänperä (Toyota Yaris), champion du monde, vainqueur en Suède l'an dernier. Thierry Neuville (Hyundai i20), 3e à Monaco, visera encore une place sur le podium. Nicolas Gilsoul (Ford Puma) sera aux côtés du Français Pierre-Louis Loubet. Grégoire Munster avec Louis Louka est engagé en junior de même que Tom Rensonnet et Loïc Dumont. Jeudi, une seule spéciale, Umeä Sprint (5,16km), aura lieu. Vendredi, deux boucles de trois spéciales sont au programme avec Brattby (10,76 km), Sarsjöliden (14,23 km) et Botsmark (25,81 km), inédite celle-là, dont le deuxième passage aura lieu de nuit. Un nouveau tour à Umeä Sprint (5,16 km) mettra fin à la journée de samedi composée de sept secteurs chronométrés totalisant 106,76 km. Samedi, Norrby (12,54 km), Floda (28,25 km), et Sävar (17,28 km) seront parcourus à deux reprises avant de conclure par Umeä (10,08 km), dans une version plus longue qu'Umeä Sprint, soit 126,22 km au total. Trois spéciales seront au menu dominical avec deux passages dans l'inédite Västervik (26,48 km) avant de revenir à Umeä (10,08 km), théâtre de la Power Stage qui octroie des points bonus. Les dix-huit secteurs chronométrés totaliseront 301,18 km sur un parcours total de 1194,16 km dans un rallye qui a la caractéristique d'être un des plus rapides du WRC. Cinquante-deux voitures seront au départ dont neuf en Rally1, la catégorie reine, et 25 en WRC2. (Belga)