Près de 8 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon l'Onu

Dans une intervention au conseil de sécurité des Nations unies à New York, M. Griffiths a précisé que huit millions de personnes ont fui l'Ukraine vers les pays voisins, tandis que 5,3 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur des frontières depuis le déclenchement de la guerre. Selon lui, 17,6 millions de personnes, soit près de 40% de la population, nécessitent une assistance humanitaire. M. Griffiths a exprimé son intention de présenter cette année un Plan de réponse humanitaire pour l'Ukraine, tablant sur la mobilisation de 3,9 milliards de dollars d'aide, alors que le conflit "ne montre aucun signe d'apaisement", a-t-il déclaré. Plus de 7.000 civils ont été tués depuis l'entrée des troupes russes en territoire ukrainien le 24 février 2022, selon les statistiques de l'Onu. Mais "le bilan exact est certainement plus élevé", selon M. Griffiths. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la guerre en Ukraine a entraîné le plus grand mouvement de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. (Belga)