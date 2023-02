Séismes en Turquie et en Syrie - Séisme: le Kurdistan d'Irak reprend ses exportations de pétrole vers la Turquie

Les autorités de la région autonome dans le nord de l'Irak avaient indiqué lundi que ces exportations, suspendues "par sécurité", reprendraient après une "inspection minutieuse des pipelines" qui permettent d'acheminer le brut vers le port turc de Ceyhan. Mardi soir "à 21H45 (18H45 GMT) les exportations de pétrole de la région du Kurdistan ont repris via l'oléoduc reliant la région à la Turquie", selon un communiqué du ministère des Ressources naturelles à Erbil, capitale du Kurdistan autonome. Le Kurdistan exporte en temps normal environ 450.000 barils par jour (bpj) via la Turquie. Ce partenariat est considéré comme illégal par le gouvernement fédéral irakien qui exige que toutes les exportations du pays soient gérées par les autorités à Bagdad. Le terminal pétrolier de Ceyhan en Turquie devrait toutefois rester fermé une semaine environ, "le temps d'évaluer les dégâts causés par le tremblement de terre", expliquaient mardi des analystes de DNB, experts du secteur. La fermeture de cet important terminal d'exportation traitant habituellement un million de barils de brut par jour exacerbe donc "les pressions sur l'offre contribuant à la hausse des prix du pétrole", commentait Ricardo Evangelista, de chez ActivTrades. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 7.300 personnes dans les deux pays. (Belga)