Thierry Neuville vise encore une place sur le podium en Suède

Le pilote germanophone, 3e en ouverture au Monte-Carlo, occupe la 3e place au classement des pilotes avec 17 points, pour 23 au champion du monde le Finlandais Kalle Rovänperä (Toyota Yaris) et 26 au Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), absent sur la neige suédoise. "Cela peut sembler bizarre, mais l'adhérence sur la neige est assez élevée avec les pneus cloutés, à condition que toutes les conditions soient réunies", a expliqué Thierry Neuville, vainqueur du rallye de Suède en 2018 et deuxième l'an dernier. "Quand la neige fond et qu'il fait trop chaud, alors c'est le contraire: il devient très difficile de contrôler la voiture et de la garder sur la route. C'est l'un des rallyes les plus rapides de la saison. Les congères y ont aussi leur rôle, car elles vous maintiennent sur la route, même si vous faites une petite erreur. Les routes sont très rapides et la clé est de trouver une bonne trajectoire, de rouler le plus vite dans les spéciales", a ajouté le pilote belge sur le site de son constructeur. "Nous avons montré que nous pouvions être compétitifs sur la neige et la glace l'an dernier, nous espérons que cela sera encore le cas. La régularité sera importante, ce qui est toujours plus facile lorsque la voiture est confortable à conduire. Les réglages seront très importants. Nous visons une place sur le podium". (Belga)