Un jeune belge sur cinq a déjà reçu une photo à caractère sexuel non désirée

Les résultats montrent que 37% des 1.819 jeunes de 15-25 ans interrogés pour cette étude déclarent avoir déjà reçu ce type d'images. Cette proportion est beaucoup plus élevée chez les filles (51%) que chez les garçons (23%). Les personnes ne s'identifiant pas comme hétérosexuelles sont 60% à être concernée par la réception de "dickpics" contre 35% pour ceux qui se considèrent comme hétérosexuels. En outre, 17% du total des jeunes ayant reçu des photos à caractère sexuel n'ont pas demandé à en recevoir. Ce taux grimpe à 62% chez les jeunes femmes. Une majorité des répondants a affirmé se sentir "embarrassée", "en colère" voire "furieuse" à la réception de ce type d'images. Des sentiments qui prédominent chez les femmes alors que les hommes ont tendance à se sentir "plus coupables et plus seuls". Plus de la moitié des interrogés indiquent également avoir reçu une dickpic de la part d'une personne inconnue, a fortiori chez les jeunes femmes. Dans 10% des cas, l'expéditeur a au moins 3 ans de plus que le ou la destinataire. Enfin, parmi les répondants ayant déjà envoyé une image à caractère sexuel, 23% déclarent l'avoir fait dans un but de harcèlement ou d'intimidation du destinataire. (Belga)