Washington approuve la vente de lance-roquettes Himars à la Pologne

"La vente prévue améliorera les objectifs militaires de la Pologne en termes de renouvellement de ses capacités tout en renforçant l'interopérabilité avec les États-Unis et d'autres alliés", a déclaré l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué. "La Pologne a l'intention d'utiliser ces équipements de défense pour moderniser ses forces armées et étendre sa capacité à renforcer sa sécurité intérieure et à dissuader les menaces régionales", a-t-elle ajouté. Le système Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, est un lance-roquettes monté sur des blindés légers, dont l'armée américaine a notamment équipé les forces ukrainiennes. Il peut être équipé de six missiles d'une portée de 80 km environ, ou d'un seul missile tactique d'une portée de 300 km dit ATACMS (Army tactical missile system). Washington a refusé jusqu'ici de fournir des missiles ATACMS à Kiev pour éviter qu'une arme américaine n'atteigne le territoire russe, mais la transaction approuvée pour Varsovie comprend la fourniture de 45 missiles ATACMS. (Belga)