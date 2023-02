Joe Biden accuse les géants de la tech "de mener des expériences sur enfants"

"Il est temps de passer une loi, soutenue par les deux partis, pour empêcher les géants de la tech de récolter des données personnelles sur nos enfants et nos adolescents", a lancé le président américain lors de son discours sur l'état de l'Union, appelant également à bannir la publicité ciblée les visant. Dans son discours, le président américain a par ailleurs prévenu que les Etats-Unis agiront si la Chine menace sa souveraineté. Les relations entre Washington et Pékin se sont passablement dégradées ces derniers jours à cause du survol des Etats-Unis par un ballon chinois, finalement abattu. "Comme nous l'avons montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et nous l'avons fait", a déclaré le président américain lors de son discours sur l'état de l'Union. (Belga)