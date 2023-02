"Le lien entre des études de médecine en Hainaut et y exercer n'est pas étayé"

"Le lien entre le fait qu'un étudiant en médecine fasse son master dans le Hainaut et retourne ensuite exercer dans le Hainaut une fois diplômé n'est pas étayé", a réagi Valérie Glatigny mercredi soir "Namur, par exemple, n'a pas de master en médecine, et a pourtant un nombre de médecins par habitant plus élevé que la moyenne, soit 1 médecin pour 939 habitants, et dans tous les cas supérieur à Liège, soit 1 médecin pour 1.096 habitants, qui dispose d'un master". La ministre libérale rappelle, enfin, "qu'elle souhaite lutter contre un surfinancement d'un petit nombre d'étudiants au nom de l'équité entre tous les étudiants et d'une bonne gestion des deniers publics." (Belga)