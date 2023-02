Les Belges à l'étranger - En Coupe de France, Toulouse inflige à Reims sa première défaite de l'ère Will Still

Au repos, Toulouse menait déjà confortablement à la suite du but contre son camp de Diouf (23e), suivi par une réalisation d'Aboukhlal (35e). En deuxième période, Chaibi a inscrit un troisième but en faveur du Téfécé (62e), scellant ainsi la qualification du club pour les quarts de finale. Le but tardif de Cajuste pour Reims (89e) est resté anecdotique. Brecht Dejaegere n'était pas sur la feuille de match du côté toulousain. Sous la direction de Will Still, Maxime Busi et Thomas Foket étaient titulaires pour le Stade Rémois. Busi a écopé d'un carton jaune à la 51e minute tandis que Foket a été remplacé à la 68e minute par son compatriote Thibault De Smet. (Belga)