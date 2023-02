Les équipes de sprint dames et de poursuite messieurs qualifiées pour le 2e tour

Dans les qualifications du sprint féminin par équipes, la Belgique a terminé sixième sur neuf équipes dans le temps de 49.083 secondes. Les Belges se sont ainsi qualifiées pour le prochain tour, mercredi soir, où elles affronteront les Britanniques, qui ont réalisé le troisième meilleur temps. Elke Vanhoof, Valerie Jenaer et Nicky Degrendele disputaient ensemble cette épreuve pour la première fois. Jamais la Belgique n'avait pris part à cette épreuve dans l'histoire des Championnats d'Europe. Comme prévu, l'équipe masculine de poursuite s'est également qualifiée pour le prochain tour dans ces qualifications. Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden et Thibaut Bernard ont réalisé un chrono de 3:55.583, se classant 6e sur les 10 pays participants. Au tour suivant, jeudi, les poursuiteurs belges rencontreront la Suisse, qui a terminé septième des qualifications. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Granges se poursuivent mercredi soir. En plus du sprint féminin par équipes, Shari Bossuyt (scratch) et Jules Hesters (course par élimination) seront en action pour la Belgique. (Belga)