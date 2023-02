Michael Vanthourenhout et Annemarie Worst s'imposent à Maldegem

Eli Iserbyt, médaillé de bronze dimanche aux Mondiaux à Hoogerheide, et le Suisse Kevin Kuhn complètent le top 5 d'une épreuve dont les deux premiers des Mondiaux, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, n'ont pas pris le départ. Vainqueur pour la seconde fois à Maldegem après 2016, Michael Vanthourenhout a signé mercredi sa 7e victoire de la saison. Chez les dames, c'est la Néerlandaise Annemarie Worst (777) qui l'a emporté en solo devant ses compatriotes Manon Bakker et Denise Betsema. Laura Verdonschot termine 5e et première Belge, ainsi que première non-Néerlandaise, la 4e place étant revenue à Inge Van Der Heijden. (Belga)