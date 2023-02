Premier League - Manchester United refait un retard de deux buts mais ne parvient pas à battre Leeds

La rencontre a très mal débuté pour Manchester United qui s'est fait surprendre par une percée de Gnonto conclue par un tir fuyant à ras du sol (0-1, 1re). En deuxième période, les Red Devils ont également connu un démarrage difficile dont Leeds a profité, avec un but contre son camp de Varane à la clef (0-2, 48e). Après l'heure de jeu, Rashford a sonné la révolte mancunienne de la tête, en reprenant victorieusement un centre de Dalot (1-2, 62e). Sancho lui a emboîté le pas en égalisant après avoir pénétré depuis son flanc gauche (2-2, 72e), mais Leeds a résisté aux derniers assauts rivaux pour préserver le match nul et prendre un point important en vue du maintien. Leeds est 16e avec 19 points et prend une longueur d'avance sur la zone rouge. Manchester United est 3e du classement avec 43 points, soit 2 de moins que son voisin, City, qui compte un match de moins. Arsenal est en tête avec 50 points et deux matchs de moins. (Belga)