Royaume-Uni: Royal Mail dévoile les premiers timbres à l'image de Charles III

Les timbres seront mis en vente à partir du 4 avril prochain, et le visuel a été approuvé par le Roi, "comme pour tous les nouveaux modèles de timbres", a précisé l'entreprise dans un communiqué. Il s'agit d'une version adaptée du portrait créé par le sculpteur Martin Jennings pour Royal Mint, l'organisme chargé de frapper la monnaie britannique. Le visuel montre le nouveau monarque tourné vers la gauche, sur un fond allant du "violet prune" au "vert houx" en passant par le "turquoise marine", selon les différents types de timbres, ajoute l'entreprise dans son communiqué. Les nouveaux timbres viendront remplacer ceux sur lesquels figurait la Reine Elizabeth II, créés dans les années 1960 par le sculpteur Arnold Machin, qui sont devenus "un symbole emblématique du Royaume-Uni à travers le monde, reproduits des milliards de fois", a fait valoir Royal Mail. Les timbres existants de la défunte monarque seront toutefois écoulés et resteront valables "afin de minimiser l'impact environnemental" du changement de souverain. "De façon unique, les timbres britanniques n'ont pas le pays d'origine imprimé sur leur surface car l'image du monarque est suffisante", a ajouté Simon Thompson, directeur général de Royal Mail, cité dans le communiqué. Les premières pièces de monnaie à l'effigie de Charles III sont entrées en circulation début décembre, faisant leur apparition dans les bureaux de poste du pays. Les premiers billets de banque avec le portrait du monarque ont été dévoilés fin décembre par la Banque d'Angleterre et entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni. (Belga)