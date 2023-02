Chambre du conseil de Bruxelles - Détention provisoire prolongée pour sept suspects du réseau de drogue albano-bulgare

Les deux autres ont demandé et obtenu un report jusque mardi, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde. Un dernier individu interpellé vendredi et lui aussi mis en examen était resté libre sous conditions. Le parquet avait ouvert un dossier sur cette organisation criminelle internationale fin 2021 sur base des communications décryptées du réseau Sky ECC. "Après une enquête approfondie sous la supervision du juge d'instruction de Bruxelles, la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde a réussi à identifier une bande albano-bulgare opérant depuis Meise", avait annoncé le parquet peu après l'opération. "L'association de malfaiteurs utilisait des véhicules avec des caches pour transporter des stupéfiants depuis les Pays-Bas vers le Royaume-Uni après avoir été stockés dans divers lieux en Belgique". Vendredi, avec l'appui des polices fédérale et locales, les enquêteurs ont intercepté deux convois, à Alost et Ypres. Des perquisitions ont, elles, eu lieu à Bruxelles (Evere, Saint-Gilles, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek), dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde (Meise, Grimbergen, Diegem et Wezembeek-Oppem) ainsi qu'en Flandre orientale (Saint-Nicolas, Evergem et Alost). Elles ont permis la saisie de 12 armes à feu, 40 kilos de cocaïne, 13 kilos d'héroïne, environ 100.000 euros en espèces, des compteuses de billets et plusieurs véhicules. (Belga)