Corée du Nord: parade militaire nocturne à Pyongyang en présence de Kim Jong Un

Selon ces clichés, le dirigeant a observé cette parade militaire nocturne, accompagnés par de hauts fonctionnaires et hauts gradés de l'armée. L'agence KCNA ne détaille pas si Kim Jong Un a pris la parole à cette occasion. Le 8 février, la Corée du Nord célèbre l'anniversaire de la fondation de ses forces armées, et le 16 février, l'anniversaire de Kim Jong Il, père et prédécesseur de l'actuel leader nord-coréen, Kim Jong Un. Selon des images satellites prises par l'entreprise technologique Maxar, cette parade militaire en Corée du Nord comprenait une série de nouveaux missiles balistiques, dont le missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17 sur un lanceur mobile. Les observateurs évoquent aussi la présence d'un autre ICBM à combustible solide. Les images montraient également des véhicules dans la parade devant des foules rassemblées sur le square Kim Il Sung dans la capitale. Mardi, à l'approche de cette parade, l'armée nord-coréenne a déclaré qu'elle allait étendre et intensifier ses exercices militaires en vue de "la préparation à la guerre". Cet engagement a été pris lors d'une réunion tenue lundi sous la direction du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à la suite d'exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des Etats-Unis la semaine passée. (Belga)