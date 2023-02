Coupe de France - L'Olympique de Marseille met fin à une longue disette contre le Paris Saint-Germain

Alexis Sanchez a ouvert la marque en faveur des Olympiens sur pénalty (31e), mais Sergio Ramos a remis les équipes à égalité de la tête, sur corner, juste avant le repos (45e+2). En deuxième période, c'est l'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovskyi qui a inscrit le but de la victoire pour l'OM, d'un coup de canon à l'entrée de la surface (57e). Cette victoire, la première de Marseille depuis 2011 contre son rival parisien, permet à l'OM d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de France. Lyon, Toulouse, Grenoble, Rodez, Annecy et Nantes font partie des équipes déjà qualifiées et susceptibles de défier les Marseillais au prochain tour. (Belga)