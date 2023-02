Le Canadien Jack Crawford crée la surprise et remporte le Super-G de justesse devant Kilde

Crawford, 25 ans, qui n'a jamais remporté d'épreuve en Coupe du monde, a devancé de 1 centième de seconde le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, médaille de bronze l'an dernier du Super-G olympique de Pékin. La médaille de bronze à 26/100e est revenue à Alexis Pinturault, déjà "bronzé" il y a deux ans à Cortina dans cette épreuve. Le Français, qui skie dans sa station, avait remporté le premier titre de ces Mondiaux 2023 en s'imposant mardi dans le combiné. Le Suisse Marco Odermatt, tenant de la Coupe du monde générale, vainqueur de quatre des six Super-G cette saison - dont les deux derniers disputés à Cortina les 28 et 29 janvier, les deux autres ont été enlevés par Kilde - a échoué à la 4e place à 37/100e de seconde. L'Autrichien Vincent Kriechmayr, qui avait remporté le titre en 2021 et terminé 2e en 2019, n'a pu faire mieux que 12e cette année à 87/100e de Crawford. Aucun Belge n'était au départ. Les hommes disputeront la descente dimanche à 11h00. La veille ce sont les femmes qui auront disputé leur 3e épreuve de ces Mondiaux à l'occasion de la descente disputée à Méribel. (Belga)