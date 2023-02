Le promoteur de la Super Ligue présente un nouveau projet

Dans le nouveau plan, il n'y a pas de participants fixes, mais les équipes gagnent leurs places en fonction de leurs performances lors des compétitions nationales. Chaque club serait assuré de disputer au moins 14 rencontres européenne chaque saison. "Le but doit être de créer l'événement sportif le plus excitant au monde", peut-on lire dans le communiqué. Il y a deux ans, douze clubs du top européen, dont six de Premier League, avaient dévoilé un projet de Super Ligue concurrente de la Ligue des Champions. Mais face aux protestations véhémentes des supporters, des clubs et des fédérations, neuf des douze clubs s'étaient rapidement retirés du projet. Alors que le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a qualifié le projet de "mort" à plusieurs reprises, une société, A22 Sports Management, a été créée pour préparer une nouvelle proposition et relancer l'initiative. L'Allemand Bernd Reichart, PDG d'A22, a affirmé être en discussion avec environ 50 clubs européens. Il n'a pas voulu donner de noms ou de détails. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) doit se prononcer prochainement sur la légalité des mécanismes de protection de l'UEFA face à la Super Ligue. (Belga)