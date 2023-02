Quelques nuages viendront jouer les trouble-fête jeudi après-midi

(Belga) Jeudi après-midi, les nuages bas se feront plus nombreux sur les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse mais le temps restera sec. Sur le sud­-est, le temps devrait par contre rester assez ensoleillé avec des nuages élevés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes­ Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera modéré.