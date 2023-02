WRC - Rallye de Suède - Rovanperä premier leader en Suède, Neuville cinquième

En tant que leader du championnat du monde, Rovanperä a été le premier à s'élancer et l'a fait de manière excellente puisqu'i s'est montré le plus rapide sur ce parcours de 5,16 km. Auteur du cinquième temps à cinq secondes du leader, Neuvielle a perdu environ une seconde par kilomètre. "J'ai peut-être été un peu trop prudent. D'un autre côté, je n'ai pas senti d'adhérence. Ce n'était pas une bonne étape pour nous. Mais ce n'était que la première", a déclaré Neuville, qui se remet d'une grippe l'ayant obligé à annuler une journée d'essai en début de semaine. Aucune assistance n'était autorisée après la fin de la première spéciale, tout comme le vendredi matin. Il se pourrait donc que les voitures soient mises au point en fonction des étapes de vendredi, ce qui pourrait expliquer, entre autres, l'importante perte de temps de Neuville. Cette courte spéciale d'à peine 5 kilomètres, la seule de cette première journée, était avant tout une mise en jambes pour les concurrents. D'ici dimanche, ils vont en disputer 17 autres dont 7 vendredi, s'affrontant sur plus de 300 kilomètres de parcours chronométrés. (Belga)