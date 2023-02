WRC : Rovanperä de justesse devant Lappi dans le shakedown, Neuville sixième

Le shakedown, disputé sur 5,45 km à Hakmark, donnait aux pilotes un bel aperçu de ce qui les attend les prochains jours. Ces derniers jours, il a gelé jusqu'à ?12 degrés dans la région. Neuville se remet d'une grippe et a dû annuler une journée d'essais avant le rallye. "J'ai été malade toute la semaine et je ne me sens pas très bien. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux. J'ai même dû annuler une journée de tests. C'était étrange de découvrir une voiture avec des réglages avec lesquels je n'avais pas encore roulé", a expliqué Neuville. Le rallye de Suède débutera jeudi soir (19h05) avec une spéciale de 5,16 km à Umea, la seule au programme de la première journée. (Belga)