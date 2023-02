WTA Abou Dhabi : Kirsten Flipkens éliminée en quarts de finale du double

Stefani et Zhang affronteront en quarts de finale soit la Japonaise Miyu Kato et la Roumaine Monica Niculescu, soit la Chinoise Yang Zhaoxuan et la Russe Vera Zvonareva. Après cette défaite de Flipkens, il n'y a plus de Belge en lice à Abu Dhabi. Elise Mertens a été éliminée au deuxième tour du simple et a déclaré forfait avant les quarts de finale du double en raison d'une blessure à la cuisse et Ysaline Bonaventure a été battue au premier tour du simple. (Belga)