Bart Swings 11e de la première épreuve des mondiaux de patinage à Tomaszow Mazowiecki

Le Néerlandais Kjeld Nuis s'est imposé en 1:46.71 devant le Norvégien Peder Kongshaug (1:47.41) et son compatriote Patrick Roest (1:47.62). Au classement de la Coupe du monde, le Canadien Connor Howe trône en tête avec 227 points. Swings est 11e avec 153 points. Le Néerlandais Thomas Krol et l'Américain Jordan Stolz manquaient parmi les 20 engagés du groupe A vendredi. Swings disputera encore le 5.000m et le départ groupé, dont il est le champion olympique, durant le week-end. Isabelle van Elst s'est classée quatrième du groupe B sur 500m avec un chrono de 39.32. La Néerlandaise Naomi Verkerk l'a emporté en 38.87. Sandrine Tas a pris la 10e place du groupe B sur 3.000m en 4:24.71. La victoire est revenue à la Néerlandaise Reina Anema en 4:08.67. Mathias Vosté a fait l'impasse sur le 1.500m. (Belga)