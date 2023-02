Des Iraniens dans les rues de Paris dimanche pour soutenir le soulèvement populaire

Le CNRI fédère une partie de l'opposition iranienne à l'étranger, contre la République islamique d'Iran. Cette manifestation a lieu au lendemain du 44e anniversaire du renversement de la dictature du chah par le peuple iranien le 11 février 1979 marquant l'instauration d'une république islamique en Iran. Les manifestants veulent relayer les aspirations du peuple iranien à renverser le régime des mollahs pour le remplacer par une république démocratique. Ils appellent également l'Union européenne à considérer les gardiens de la Révolution islamique comme une organisation terroriste. Des représentants de plusieurs associations iraniennes issues de "différentes générations et professions" prendront la parole. Des personnalités telles que l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, l'ancien président de la Chambre des communes du Royaume-Uni John Bercow ainsi que la franco-colombienne, ex-otage des Farc Ingrid Betancourt ont annoncé leur participation. Des députés français seront également présents. Les manifestants et les badauds pourront assister à de courtes mises en scènes de rue et à une grande exposition, organisées à cette occasion. Depuis septembre 2022, l'Iran connaît un soulèvement populaire sans précédent pour renverser la théocratie en place. À l'intérieur du pays, au moins 750 manifestants, dont 70 enfants, ont été tués et quelque 30.000 manifestants arrêtés. Parmi eux, Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, morte en détention le 16 septembre 2022 après avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. La manifestation à Paris débutera le dimanche 12 février à 11h30, sur la place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement. (Belga)