GP Monseré - Un parcours redessiné pour la 12e édition du GP Jean-Pierre Monséré

"Avec Ichtegem, il y a un accord pour être la ville de départ pendant trois ans", a expliqué Rino Vandromme, président du comité d'organisation. "Ichtegem veut se profiler davantage comme une commune cycliste. Avec les Trois jours de Flandre-Occidentale et le Circuit du Houtland, la ville a déjà l'expérience nécessaire pour accueillir des courses cyclistes." Une nouvelle ville de départ signifie aussi un nouveau parcours. "A partir d'Ichtegem, nous ferons une boucle vers Roulers, où plusieurs tours d'un circuit local seront effectués. La ligne finale sera placée sur la Kaaistraat au lieu de la Beversesteenweg. C'est lié à notre nouveau sponsor Maselis, qui a ses locaux dans la Kaaistraat." Sept équipes du WorldTour seront au départ: Alpecin-Deceuninck, Cofidis, Intermarché-Circus, Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step, Arkéa-Samsic et DSM. Dix ProTeams et huit équipes continentales complèteront le plateau. L'an passé, Arnaud De Lie s'était imposé à Roulers. Le Grand Prix Monseré rend hommage au champion du monde décédé le 15 mars 1971 lors d'une kermesse à Retie. (Belga)