Hanne Desmet et Stijn Desmet en demi-finale sur 1.500 m de shorttrack à Dordrecht

Hanne Desmet a remporté sa série avec un chrono de 2:29.593 pour se hisser en demi-finale, prévue samedi. Alexandra Danneel a elle été éliminé dès les quarts de finale Sur 1.000 m, où elle a décroché la médaille de bronze aux JO de Pékin, Desmet s'est qualifiée pour les quarts, en gagnant aussi sa série en 1:31.703. Tineke den Dulk a elle aussi validé son ticket pour les quarts de finale en prenant la 3e place de sa série. Den Dulk s'est également qualifiée pour les quarts de finale sur 500 m et Danneel a été éliminée dès les séries. Chez les messieurs, Stijn Desmet s'est aussi qualifié pour les demi-finales sur 1.500 m, remportant sa série en 2:28.954. Warre Van Damme et Iljas Peeters ont eux vu leur parcours prendre fin dès les quarts de finale. Desmet a aussi remporté sa série sur 1.000 m en 1:26.616 pour se hisser en quarts de finale tandis que Van Damme a été éliminé en séries et Peeters, Rino Vanhooren et Adriaan Dewagtere aux préliminaires. Sur 500 m, Ward Petré a été éliminé en séries et Vanhooren et Dewagtere lors des préliminaires. Le relais mixte, avec Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Stijn Desmet et Ward Petré, s'est qualifié pour les demi-finales sur 2.000 m après avoir remporté sa série en 2:42.548 devant l'Italie, le Kazakhstan et la Croatie. Le relais messieurs, avec Desmet, Petré, Dewagtere et Vanhooren, a été éliminé en quarts de finale sur 5.000 m, prenant la 3e et dernière place de sa série derrière le Canada et l'Italie en 6:55.803. (Belga)