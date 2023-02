La Sampdoria recrute Jesé et cède Colley à Besiktas

Jesé, 29 ans, a été formé au Real Madrid et a joué au Paris Saint-Geramin, à Las Palmas, à Stoke, au Betis Séville et au Sporting Portugal. Il avait commencé la saison en Turquie, à Ankaragücü. Son contrat a été résilié le mois passé. Omar Colley, 30 ans, fait le chemin inverse. Le défenseur gambien était arrivé à la Sampdoria en 2018 en provenance de Genk. La 'Samp' est 19e et avant-dernière de la Serie A avec 8 points de retard sur le premier sauvé, le Spezia. (Belga)