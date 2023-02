L'Argentin Diego Cocca nommé à la tête du Mexique

Cocca dirigeait depuis janvier les Tigres UANL. Jeudi, le club avait annoncé son départ en indiquant qu'il avait accepté la proposition de la FMF pour devenir le nouveau sélectionneur du Mexique. Cocca a notamment entrainé Huracan, le Racing et Rosario Central en Argentine et les Millonarios en Colombie. Au Mexique, il a aussi entraîné Santos Laguna, Tijuana, l'Atlas et donc les Tigres, qu'il n'aura finalement dirigé qu'à cinq reprises. Son palmarès comprend un titre en Argentine avec le Racing et deux au Mexique avec l'Atlas. Martino avait quitté la sélection après le Mondial au Qatar, où 'El Tri' a été éliminée après la phase de groupes. Le Mexique sera l'un des trois pays organisateurs de la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis et le Canada. (Belga)