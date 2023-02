L'Euro des clubs champions masculin de hockey en salle annulé pour le Léopold à Alanya

"En accord avec la fédération turque de hockey et le club hôte Gaziantep Polisgücü SK, l'EHF a pris la décision d'annuler l'EuroHockey Indoor Club Cup messieurs", a communiqué vendredi l'instance sportive. "Au nom de l'EHF, nous offrons nos sincères condoléances et notre soutien à la famille du hockey de Turquie, et au pays dans son ensemble, qui ont été profondément touchés par cette horrible catastrophe cette semaine", a déclaré la Néerlandaise Marijke Fleuren, présidente de la fédération européenne. ""Nous allons continuer à travailler avec la fédération turque pour voir quelle aide nous pouvons apporter en ce moment tragique." L'EHF a également prévenu qu'une décision concernant de jouer l'EuroHockey Indoor Club Cup féminine, également prévue à Alanya, du 24 au 26 février, où les dames du Racing de Bruxelles sont engagées, sera prise "en temps voulu". (Belga)