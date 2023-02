Lorena Wiebes prend sa revanche sur Charlotte Kool et gagne la 2e étape aux Émirats

Deuxième jeudi de la première étape derrière sa compatriote et ancienne équipière Charlotte Kool (DSM), Wiebes a cette fois devancé Kool au sprint et décroche sa première victoire de la saison, la 60e de sa carrière à seulement 23 ans. La Britannique Pfeiffer Georgi (DSM) a complété le podium. Au classement général, Wiebes s'empare de la tête mais dans le même temps que Kool. L'Italienne Chiara Consonni (UAE Team ADQ), 5e de l'étape vendredi, reste elle 3e à 10 secondes. Samedi, la 3e étape réservera au peloton un parcours de 107 km entre le stade Hazzan bin Zayed et le sommet de Jebel Hafeet. La course s'achèvera dimanche à Abou Dhabi après la 4e étape. (Belga)