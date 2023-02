Marc Tarabella reste en détention et sera entendu par le juge d'instruction samedi matin

M. Tarabella reste en détention et sera entendu à nouveau par le juge d'instruction samedi matin, a confirmé à Belga un porte-parole du parquet fédéral, corroborant une information du journal Le Soir. Les policiers se sont présentés chez le bourgmestre d'Anthisnes (Liège) peu avant 8h00 vendredi. Il a ensuite été entendu par un juge d'instruction à la police fédérale à Bruxelles. L'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui a été inculpé dans le cadre de la même enquête et a obtenu le statut de repenti, a affirmé avoir remis une somme comprise entre 120.000 et 140.000 euros, en argent liquide, à Marc Tarabella, afin qu'il appuie des positions en faveur du Qatar. L'avocat de Marc Tarabella a estimé que ces déclarations étaient à prendre avec des pincettes, avançant que Pier Antonio Panzeri a tout intérêt à faire des aveux "ronflants", de par son statut de repenti. Dans le cadre de cette enquête, quatre personnes sont inculpées et trois d'entre elles sont en détention préventive: l'ex-vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, son compagnon, Francesco Giorgi, qui est par ailleurs l'ex-assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri, et ce dernier lui-même. Le quatrième, Niccolo Figa-Talamanca, membre de l'ONG "No Peace Without Justice", a quant à lui été remis en liberté. Par ailleurs, vendredi encore, l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino dont l'immunité avait été levée par un vote du Parlement européen le 2 février en même temps que l'eurodéputé Tarabella, été arrêté vendredi à Naples, ont annoncé les médias italiens. (Belga)