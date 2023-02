Rallye de Suède - "C'était une journée difficile", pour Thierry Neuville

L'état de Neuville, qui se remet d'une grippe, s'est amélioré par rapport aux jours précédents. "C'était une journée difficile", a-t-il cependant résumé à propos de la deuxième journée de course. "Nous savions que les conditions pour les premiers pilotes sur la piste ne seraient pas trop bonnes, mais on espère toujours un peu. Malheureusement, nous avons perdu une partie de notre pare-chocs vendredi matin et même tout notre pare-chocs avant cet après-midi. L'équilibre de la voiture a été sérieusement perturbé, ce qui nous a désavantagés. Nous avons quand même essayé d'en tirer le meilleur parti. Par rapport à vendredi matin, l'écart avec Rovanperä s'est réduit à 5.7. Nous aurions aimé qu'il en soit autrement, mais en raison des pièces aérodynamiques manquantes, ce n'était malheureusement pas possible." Il y aura six autres spéciales le samedi et trois autres le dimanche. "Demain, nous aurons une position de départ légèrement meilleure qu'aujourd'hui. Mais les gars rapides sont toujours derrière nous. Notre voiture fonctionne mieux lorsque la surface de la route est balayée. Donc demain devrait être un peu mieux." (Belga)