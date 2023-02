Strade Bianche : Lotto Dstny figure parmi les sept équipes à recevoir une invitation

Passé du statut d'équipe WorldTour à ProTeam en 2023, Lotto Dsnty a désormais besoin d'être invité pour pouvoir participer aux courses WorldTour. Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani CSF, Israel-Premier Tech, Q36.5 Pro Cycling Team, TotalEnergies et Tudor Pro Cycling Team sont les six autres équipes invitées. Chez les dames, AG Insurance-Soudal Quick-Step a aussi bénéficié d'une wildcard. Vendredi, les organisateurs ont également dévoilé le parcours de la 17e édition des 'Routes Blanches'. Le peloton s'élancera de la Fortezza Medicea à Sienne pour 184 km de course avec 63 km de gravier, répartis en onze secteurs, avant l'arrivée sur la Piazza del Campo à Sienne. La course féminine, qui en est à sa 9e édition, sera elle longue de 136 km avec 31 km de gravier répartis en huit secteurs. Le Slovène Tadej Pogacar et Lotte Kopecky sont les tenants du titre. (Belga)